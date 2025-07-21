Тактаров – о Порье: «Самый скучный и прогнозируемый боец. Такой правильный, что аж блевануть хочется. Я бы его удавил в каждую секунду своей жизни»

Олег Тактаров раскритиковал американских звезд UFC.

«Порье – самый скучный и прогнозируемый боец. Я бы его назвал прилежным школьником, он все делает так, как ты и ожидаешь. Я знаю таких прилежных американцев, которые правильно говорят, не обижают женщин, делают благотворительные взносы. Все такие правильные, что хочется блевануть. Все это как раз олицетворяет собой Порье.

Я бы его удавил в каждую секунду своей жизни. Меня посреди ночи разбудите и выпустите против него. Я понимаю, есть разница в весе, но это не важно. Раньше об этом как-то не думали. У меня были соперники и 40 кг, и 60 кг. Никто не спрашивал.

Что вообще Порье делает в UFC? Как он туда попал? Кого он там выигрывал? За счет чего поднялся? Чего он такого сделал, что ему дают такие бои?

Вот эти Гейджи, Порье. Их из одной формы отлили, они одинаковые, у них все прогнозируемое. Ничего интересного. А вот тот же Илия Топурия – неординарный, думающий, скоростной, выносливый. За ним интересно наблюдать. Или Мераб Двалишвили. Маленький карлик, но несгибаемый. Ему уже 34 года», – сказал экс-чемпион UFC Олег Тактаров .

Напомним, вчера Дастин Порье завершил карьеру в UFC. В последнем бою он проиграл Максу Холлоуэю единогласным решением судей.

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