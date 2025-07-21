Порье не согласен с оценками судей по бою с Холлоуэем: «Думал, что у нас равный счет перед пятым раундом. Когда услышал оценки, то не мог поверить в это»

Дастин Порье недоволен оценками судей по поединку с Максом Холлоуэем.

«Понял ли после боя, что действительно пора уходить? Нет, я верил, что дерусь с лучшим парнем в мире. Кажется, бой был близким. Лагерь прошел хорошо, я был готов. Хотел показать, что могу драться.

На этой неделе я понял, как меня ценят. Пару раз говорил об этом публично. Раньше я старался не смотреть на все это со стороны. А теперь вижу, что вдохновлял людей и вызывал у них эмоции. У меня была невероятная любовь и поддержка перед этим боем. Люди должны верить, что могут осуществить мечту – не важно, кто они и откуда.

Что касается поединка, то могу сказать, что я хотел победить. Макс – отличный боец, сильный соперник. Но я думал, что у нас равный счет перед пятым раундом. Во втором отрезке он нанес мне урон, но я хорошенько зарядил ему локтем. Он потом сказал мне в медицинской палатке: «Эй, чувак, ты меня потаскал».

В поединке казалось, что бой гораздо ближе, чем по вердикту. Когда я услышал оценки, то не мог поверить в это», – сказал экс-боец UFC Дастин Порье .

Отметим, что двое судей отдали второй раунд Холлоуэю. Бой закончился победой Макса единогласным решением судей (49-46, 48-47, 49-46).

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