Менеджер Анкалаева: «Скорее всего, в октябре будет реванш Магомеда с Перейрой»

Поединок Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры ожидается в октябре.

«Наверное, мне придется сказать, как и Али Абдель-Азиз, что скорее всего, в октябре будет реванш Анкалаева с Перейрой. Официально пока у нас нет контракта – бой с Перейрой не назначен. Но это то, что нам озвучили, и это то, к чему мы готовимся. Потихоньку готовимся защищать свой пояс в октябре.

Если это будет Перейра – хорошо. Это хороший, звучный и интересный бой. Можно побить его еще больше и увереннее. Если же это вдруг будет кто-то другой – тоже хорошо. Разницы особой нет.

Но сейчас ожидается поединок с Перейрой. Это то, что нам сказала организация. Мы не переговариваемся со стороной соперника. Отталкиваемся от информации, которую нам предоставляет UFC, – сказал менеджер Ризван Магомедов.

Напомним, Анкалаев выиграл пояс чемпиона полутяжелого веса, победив в марте Алекса Перейру единогласным решением судей.

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