Камил Гаджиев: «На сегодня Усик лучший боксер мира. Его может остановить только максимально мотивированный и подготовленный Фьюри»

Камил Гаджиев объяснил, почему не будет смотреть бой Усика и Дюбуа.

«Честно говоря, бой Усика с Дюбуа могу себе позволить пропустить. Бой Александра с Тайсоном Фьюри я бы, конечно, смотрел, но с Дюбуа – нет. Даниэль – сильный боксер, но для меня это все равно не Фьюри, Джошуа или Уайлдер. Он как будто бы следующий эшелон. Пока что я это так воспринимаю, хотя математика, может, и говорит об обратном.

Если Усик тренируется, как делал это всегда, то я считаю, что это будет очередная победа. Он объективно лучший боксер мира на сегодняшний день. Его может остановить только максимально мотивированный и подготовленный Фьюри. Он еще как раз в том прекрасном возрасте, когда человек не деградирует, а где-то даже продолжает развиваться», – сказал глава Fight Nights Камил Гаджиев .

Напомним, этой ночью Усик подерется с Даниэлем Дюбуа в поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

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