Усик – о Великобритании: «Мой второй дом. Очень уважаю эту страну и местных фанатов»
Александр Усик признался, что считает Великобританию второй родиной.
«Великобритания – это мой второй дом.
В субботу мы ходили в барбершоп. Один водитель посигналил и такой: «О, Усик!» Вышел и попросил фото. Потом говорит: «Слушай, я домой пойду. Не хочу на работу». Я спросил, что случилось. А он: «Я тебя увидел! Это охренительный день».
Он звонит начальнику: «Ей, босс, привет! Я не приду на работу». И показывает меня по видеосвязи. Тот говорит: «Окей, на хрен работу. Чемп!»
Я думаю: «О боже. Это правда происходит». Очень уважаю Великобританию и здешних фанатов», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.
Напомним, будущей ночью Александр Усик проведет реванш с Даниэлем Дюбуа.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер BBC Sport
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