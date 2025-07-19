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Тим Цзю – о слабостях Фундоры: «Какой-то он чопорный. Его физическое преимущество может сыграть и отрицательную роль»

Цзю считает, что физичесое превосходство Фундоры может помещать ему в реванше.

«Если Фундора пойдет вперед, то начнется война. Если же Себастьян будет бегать, то будет сложно дать зрелищный бой. Надеюсь, мне не придется за ним гоняться. Его слабости? Какой-то он чопорный. Жесткий и высокий – да, у него есть физическое преимущество, но оно может сыграть и отрицательную роль.

Фундора сказал, что я использую рассечение в первом бою, как оправдание? Думаю, это довольно глупо. Тупой ответ. Сегодня мне пришлось напомнить ему об этом. Кажется, он согласился», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тимофей Цзю.

Напомним, реванш Цзю и Фундоры состоится этой ночью в Лас-Вегасе. В марте 2024-го американец победил раздельным решением судей.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Boxing News
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