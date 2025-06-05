Тим Цзю: «Фундора – очень высокий, это проблема для любого бойца. Нужно срубить это дерево»
Тим Цзю высказался о реванше с Себастьяном Фундорой.
«Нужно срубить это дерево. Он очень высокий, это проблема для любого бойца. Нужно адаптироваться», – сказал боксер Тимофей Цзю.
Ранее журналист издания Майк Коппинджер сообщил, что повторный поединок между Цзю и Себастьяном Фундорой может состояться 19 июля в Лас-Вегасе.
Первый бой между Цзю и Фундорой состоялся в марте-2024 – Фундора победил раздельным решением судей.
Константин Цзю: «Тим и Никита представляют себя. Не представляют страну»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Fight Hub TV
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости