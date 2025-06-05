Тим Цзю: «Фундора – очень высокий, это проблема для любого бойца. Нужно срубить это дерево»

Тим Цзю высказался о реванше с Себастьяном Фундорой.

«Нужно срубить это дерево. Он очень высокий, это проблема для любого бойца. Нужно адаптироваться», – сказал боксер Тимофей Цзю .

Ранее журналист издания Майк Коппинджер сообщил, что повторный поединок между Цзю и Себастьяном Фундорой может состояться 19 июля в Лас-Вегасе.

Первый бой между Цзю и Фундорой состоялся в марте-2024 – Фундора победил раздельным решением судей.

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