Вечер бокса в Лас-Вегасе: Барриос и Пакьяо подрались вничью, Фундора победил Цзю и другие бои

В ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе (штат Невада) состоялся вечер бокса. В главном событии прошел поединок за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе между Марио Барриосом (29-2-2) и Мэнни Пакьяо (62-8-3).

Пакьяо и Барриос не выявили победителя – бой закончился вничью решением большинства судей (115-113 – Барриос, дважды – 114-114).

Другие бои турнира :

● Себастьян Фундора (23-1-1) победил Тимофея Цзю (25-3) техническим нокаутом. Цзю отказался продолжать бой после седьмого раунда;

● Исаак Круз (29-3-1) победил Анхеля Фиерро (23-4-2) единогласным решением судей (99-89, 99-89, 100-88);

● Брэндон Фигероа (25-2-1) победил Джоэта Гонсалеса (27-4) единогласным решением судей (116-112, 115-113, 116-112).

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