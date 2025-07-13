Менеджер Евлоева: «Думаю, Мовсар получит титульник, если победит Пико»

Менеджер Евлоева рассчитывает, что Мовсар скоро получит бой с Алексом Волкановски.

«Думаю, да, Мовсар получит бой с Волкановски, если победит Пико. Это будет логичный вариант развития событий.

Приближают ли слова Алекса поединок? Конечно. Все-таки Мовсара многие избегают и не хотят драться с ним, постоянно есть проблема с поиском соперника. Он стилистически неудобный оппонент для многих бойцов, идет без поражений всю карьеру. Но если чемпион сам изъявляет желание, то это большой трамплин, чтобы сделать этот поединок», – сказал менеджер Ризван Магомедов.

Напомним, 26 июля Евлоев подерется с Аароном Пико в Абу-Даби. Александр Волкановски – действующий чемпион полулегкого веса.

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