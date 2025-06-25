Усман Нурмагомедов: «Проведу следующий бой в октябре»
Усман Нурмагомедов рассказал, когда состоится его следующий поединок.
«Проведу следующий бой в октябре», – сказал чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов.
Нурмагомедов (19-0) в последний раз дрался в январе, когда победил Пола Хьюза решением большинства судей.
Ранее Хьюз обвинил Нурмагомедова в избегании реванша с ним: «Я сыт по горло его отговорками».
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ТАСС
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