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Усман Нурмагомедов: «Проведу следующий бой в октябре»

Усман Нурмагомедов рассказал, когда состоится его следующий поединок.

«Проведу следующий бой в октябре», – сказал чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов.

Нурмагомедов (19-0) в последний раз дрался в январе, когда победил Пола Хьюза решением большинства судей.

Ранее Хьюз обвинил Нурмагомедова в избегании реванша с ним: «Я сыт по горло его отговорками».

Усман Нурмагомедов встретился с актером Омаром Си: «Узнали?»

Усман Нурмагомедов посетил матч «ПСЖ» – «Ливерпуль» и встретился с Бекхэмом

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ТАСС
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