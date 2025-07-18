Тимур Хизриев: «Понять не могу, из-за чего на меня напали. У меня не было ни с кем конфликтов»

Тимур Хизриев прокомментировал вооруженное нападение на себя.

Ранее в МВД Дагестана сообщили, что мотивом нападения стали долговые обязательства. Телеграм-канал «Mash на спорте» утверждает , что Хизриев занял у жителя Дагестана Марселя Алиева ₽30 млн на покупку внедорожника.

«Хочу сказать, что никогда никому не был должен. С этим человеком у меня раньше были словесные перепалки, которые были исчерпаны давным-давно. Доказательством этому служит договор купли-продажи, который у меня проходил вообще с другим человеком насчет данной машины. Это первое.

Второе – еще раз повторюсь, что я никогда никому не был должен денег. Третье – я не знаю, даже понять не могу, из-за чего на меня напали, так как ранее у меня не было ни с кем конфликтов. Нападавшие были в масках. Это, может быть, даже были женщины. Мужчин на видео я не увидел», – сказал боец PFL Тимур Хизриев .

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