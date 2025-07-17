Тони Фергюсон проведет боксерский поединок с Натаниэлем Бустаманте 30 августа, Люк Рокхолд подерется с Дарреном Тиллом
30 августа состоится боксерский турнир Misfits Boxing 22.
В главном поединке в Манчестере (Англия) 30 августа экс-чемпион UFC Люк Рокхолд подерется с экс-бойцом UFC Дарреном Тиллом. На кону – титул чемпиона Misfits в бриджервейте (до 101 кг).
В соглавном событии состоится бой между экс-чемпионом UFC Тони Фергюсоном и боксером из Пуэро-Рико Натаниэлем Бустаманте (4-2) за титул временного чемпиона Misfits в среднем весе.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Misfits Boxing
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