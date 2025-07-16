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Менеджер Копылова: «Очень переживаем, что бой с Костой может не состояться. Причем это может случиться в последнюю минуту»

Менеджер Романа Копылова переживает за возможную отмену боя с Пауло Костой.

«Трудно сказать, пошел ли на пользу перенос этого боя. Скорее, все‑таки нет. Роме пришлось все это время провести в США, чтобы дважды не проходить акклиматизацию. Но могу сказать, что Рома заряжен и хорошо готов. При этом мы очень переживаем, что бой может не состояться.

Причем это может случиться, грубо говоря, в последнюю минуту. Подобные примеры в UFC мы видели. Очень надеюсь, что Коста до клетки все‑таки дойдет. Причем мы высказывали свои опасения UFC, указывая на срывы боев Косты. Мы предлагали заранее рассмотреть какую‑то замену.

У организации был конкретный ответ, что им интересен бой Романа с Костой. А так мы уверены в силах Романа. Мы понимаем, что он органически неудобен Косте. У Копылова есть все для победы, у него должно получиться навязать свою манеру», – сказал менеджер Александр Скаредин.

Изначально планировалось, что Роман Копылов и Пауло Коста подерутся на турнире UFC 317. Из-за проблем со здоровьем Косты бой перенесли на UFC 318, который пройдет в ночь с 19 на 20 июля.

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ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
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logoПауло Коста
logoРоман Копылов
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logoufc 318
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