Нейт Диаз отказался от роли в фильме «Дом у дороги», которую сыграл Макгрегор: «Когда сказали, что героем будет Джилленхол, я ответил: «Не пойду в кино, где нужно проиграть «Горбатой горе»

Нейт Диаз мог получить роль в фильме «Дом у дороги».

«Я должен был играть вместо Конора Макгрегора в фильме «Дом у дороги». Это была моя роль, но я подумал: «Не собираюсь участвовать в проекте, в котором должен проиграть бой».

Я видел оригинальный фильм. Решил, что буду главным злодеем, но кто сыграет Патрика Суэйзи? Они сказали, что роль получит Джейк Джилленхол. Тогда я ответил: «Не, я не пойду в кино, где нужно проиграть «Горбатой горе». Не могу пойти на такое и никому не проигрываю», – сказал боец UFC Нейт Диаз .

В 2024-м вышел ремейк боевика 80-х «Дом у дороги». Главный герой – бывший боец UFC Элвуд Далтон (Джейк Джилленхол), который устроился вышибалой в придорожный ресторан. Злодея сыграл экс-чемпион UFC Конор Макгрегор .

«Этот засранец точно не выглядит, как я». Конор отказался от дублеров и работал по 15 часов на съемках ремейка «Дома у дороги»