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Взвешивание перед UFC on ESPN 70: Льюис тяжелее Тейшейры, Бонфим перевесил Томпсона

В Нэшвилле (штат Теннесси) прошла церемония взвешивания перед турниром UFC on ESPN 70. Ивент состоится в ночь на 13 июля – его возглавит поединок в тяжелом весе между Дерриком Льюисом и Таллисоном Тейшейрой.

Результаты взвешивания:

● Деррик Льюис (118,4 кг) – Таллисон Тейшейра (117,5 кг);

● Габриэл Бонфим (77,6 кг) – Стивен Томпсон (77,3 кг);

● Стив Гарсия (66,2 кг) – Келвин Каттар (66,2 кг);

● Морган Шарье (66,2 кг) – Нейт Ландвер (66,2 кг);

● Остин Лейн (111,1 кг) – Витор Петрино (113 кг);

● Джуниор Тафа (93,4 кг) – Туко Токкос (93,4 кг).

Деррик Льюис: «В UFC все по сценарию. Они хотят, чтобы 12 июля я победил нокаутом в первом раунде»

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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
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