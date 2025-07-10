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Кормье – Аскрену: «Мы любим тебя, дружище, ты боец. Слава Богу, ты все еще у нас есть»

Даниэль Кормье обратился к Бену Аскрену.

«Мы любим тебя, дружище! Ты боец, поэтому даешь отпор. Слава Богу, ты все еще у нас есть», – написал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Бен Аскрен ранее пришел в себя и записал видео после трансплантации легких. Аскрен ранее был госпитализирован из-за пневмонии и находился в критическом состоянии. 

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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Бена Аскрена
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