Кормье – Аскрену: «Мы любим тебя, дружище, ты боец. Слава Богу, ты все еще у нас есть»
Даниэль Кормье обратился к Бену Аскрену.
«Мы любим тебя, дружище! Ты боец, поэтому даешь отпор. Слава Богу, ты все еще у нас есть», – написал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.
Бен Аскрен ранее пришел в себя и записал видео после трансплантации легких. Аскрен ранее был госпитализирован из-за пневмонии и находился в критическом состоянии.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Бена Аскрена
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