Кайо Борральо: «Имавов – русский, просто использует Францию как инструмент. Я буду представлять Францию против русского, как Наполеон»

Кайо Борральо сравнил себя с Наполеном Бонапартом.

«Он из Дагестана, он русский. Просто использует французский язык как инструмент. Он не уважает французский народ.

Я сравниваю себя с Наполеоном в плане стратегии и тактики. Приеду во Францию, чтобы отдать дань уважения французскому народу и стать таким же стратегом и тактиком. Чувствую, что буду представлять Францию против русского парня», – сказал боец UFC Кайо Борральо .

Бой Нассурдина Имавова и Кайо Борральо пройдет в главном событии турнира UFC в Париже, который состоится 6 сентября.

Кайо Борральо: «Победа над Имавовым приведет меня к титульному шансу. Все понимают, что это претендентский бой»