Кайо Борральо: «Имавов – русский, просто использует Францию как инструмент. Я буду представлять Францию против русского, как Наполеон»
Кайо Борральо сравнил себя с Наполеном Бонапартом.
«Он из Дагестана, он русский. Просто использует французский язык как инструмент. Он не уважает французский народ.
Я сравниваю себя с Наполеоном в плане стратегии и тактики. Приеду во Францию, чтобы отдать дань уважения французскому народу и стать таким же стратегом и тактиком. Чувствую, что буду представлять Францию против русского парня», – сказал боец UFC Кайо Борральо.
Бой Нассурдина Имавова и Кайо Борральо пройдет в главном событии турнира UFC в Париже, который состоится 6 сентября.
Кайо Борральо: «Победа над Имавовым приведет меня к титульному шансу. Все понимают, что это претендентский бой»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Low Kick MMA
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