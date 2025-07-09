Биспинг – о переходе Махачева в полусредний вес: «Возможно, это большая ошибка. Маддалена – крупный боец»

Майкл Биспинг высказался о решении Ислама Махачева сменить весовую категорию.

Напомним, что в мае Ислам Махачев объявил о переходе в полусредний вес. Он подерется с чемпионом дивизиона Джеком Делла Маддаленой – дата поединка будет объявлена позже.

«Джек говорит, что Ислам для него слишком мал – думаю, в этом есть доля правды. Взять, к примеру, Александра Волкановски – он крутой боец, но габаритным его назвать нельзя. При этом его первый поединок с Махачевым получился близким.

А Джек – крупный полусредневес, так что в его словах есть смысл. Возможно, переход Ислама в другой вес – это большая ошибка. Может, это слишком смелый шаг. Но респект ему за попытку», – сказал бывший чемпион UFC Майкл Биспинг .

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