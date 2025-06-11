26 июля в Москве пройдет первый турнир лиги по кулачным боям IBA Bare Knuckle.

В главном событии инаугурационного турнира пройдет реванш между Саматом Абдырахмановым и Эмилем Новрузовым. Об этом лига сообщила в социальных сетях.

Напомним, что решение о признании новой дисциплины было принято на заседании совета директоров Международной ассоциации бокса (IBA ), которое состоялось в начале мая.

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