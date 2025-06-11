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26 июля в Москве пройдет первый турнир лиги по кулачным боям IBA Bare Knuckle

26 июля в Москве пройдет первый турнир лиги по кулачным боям IBA Bare Knuckle.

В главном событии инаугурационного турнира пройдет реванш между Саматом Абдырахмановым и Эмилем Новрузовым. Об этом лига сообщила в социальных сетях.

Напомним, что решение о признании новой дисциплины было принято на заседании совета директоров Международной ассоциации бокса (IBA), которое состоялось в начале мая.

«Бабушке нравится, что меня показывают по телевизору». Зачем бойцы дерутся на голых кулаках?

Кулачку в России придумал стиляга. Вселенная образов Дани Регбиста

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм IBA Bare Knuckle
Самат Абдырахманов
IBA
Кулачные бои
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