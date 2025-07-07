Марлон Вера: «Джонс не боится Аспиналла. Он все делает правильно»
Марлон Вера недоволен критикой Джона Джонса.
«Джонс боится Аспиналла? Нет. Ему не нужно с ним драться. Он добился всего в расцвете сил. Джон стал самым молодым чемпионом в истории. И никогда не проигрывал титул. Было несколько инцидентов за пределами октагона, но никто не идеален.
Он силен. И может уйти на пенсию, когда захочет. Некоторые проигрывают по семь боев подряд, а потом их не могут прогнать. Джонс все делает правильно, так что пошли критики к черту», – сказал боец UFC Марлон Вера.
22 июня Джон Джонс объявил о завершении карьеры, но несколько дней назад вернулся в пул тестирования бойцов UFC.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Makeshift Project
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