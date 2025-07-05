Абдель-Азиз – о желании Конора драться на территории Белого дома: «Может, ему удастся попасть на китайский кард. В Белом доме больше нет кокаина»
Али Абдель-Азиз высмеял планы Конора Макгрегора подраться в Белом доме.
«Мне сказали, что для поединка в Белом доме проведут тестирование на тяжелые наркотики, а мы все знаем, что ты не сможешь его пройти. Может, тебе удастся попасть на китайский кард. В Белом доме больше нет кокаина», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что организует бой UFC на территории Белого дома. Экс-чемпион промоушена Конор Макгрегор хочет принять участие в поединке.
Трамп хочет провести турнир UFC прямо на лужайке Белого дома. Кажется, Конор уже в деле
Конор – о планах Трампа устроить бой UFC: «Я буду президентом Ирландии чуть меньше года и подерусь на лужайке Белого дома»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Али Абдель-Азиза
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