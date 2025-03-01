Рой Джонс назвал топ-5 боксеров: «Первым будет Мохаммед Али. После него – я и Майк Тайсон»

Рой Джонс-младший назвал топ-5 лучших боксеров в истории.

«Первым будет Мохаммед Али . После него – я и Майк Тайсон . А потом можно поставить Шугара Рэя Робинсона и Насима Хамеда», – сказал Рой Джонс.

Рой Джонс: «Бивол победил не 115-113, а крупнее. Вероятно, на два-три раунда»