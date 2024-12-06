Президент казахской лиги Alash Pride: «Мы хотим провести бой между Майком Тайсоном и Федором Емельяненко»
Казахстанский промоушен может организовать бой Майка Тайсона и Федора Емельяненко.
Президент казахской лиги Alash Pride League Алимжан Бектаев сообщил, что работает над организацией боя между 58-летним Майком Тайсоном и 48-летним Федором Емельяненко.
«Мы хотим провести бой между Майком Тайсоном и Федором Емельяненко. Работа ведется. Турнир, на котором мы бы хотели этот бой, пройдет в декабре», – сказал Алимжан Бектаев.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
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