Президент казахской лиги Alash Pride: «Мы хотим провести бой между Майком Тайсоном и Федором Емельяненко»

Казахстанский промоушен может организовать бой Майка Тайсона и Федора Емельяненко.

Президент казахской лиги Alash Pride League Алимжан Бектаев сообщил, что работает над организацией боя между 58-летним Майком Тайсоном и 48-летним Федором Емельяненко .

«Мы хотим провести бой между Майком Тайсоном и Федором Емельяненко. Работа ведется. Турнир, на котором мы бы хотели этот бой, пройдет в декабре», – сказал Алимжан Бектаев.

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