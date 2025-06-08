Экс-боец UFC Бен Аскрен госпитализирован в критическом состоянии

Бывший боец UFC Бен Аскрен госпитализирован и находится в критическом состоянии.

О состоянии здоровья спортсмена сообщила Эми Аскрен – его жена.

«У него развилась тяжелая пневмония, которая появилась совершенно внезапно. Он находится в больнице и в настоящее время не может никому ответить. Мы просим всех помолиться об исцелении и мире», – написала Эми в соцсетях.

40-летний Аскрен ушел из ММА в 2019 году. За карьеру он выиграл титул чемпиона One в полусреднем весе и пояс Bellator в той же категории. Также на его счету три боя в UFC. (два поражения и победа). Всего у Аскрена 19 побед и два поражения в MMA.