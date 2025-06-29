Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру в главном событии UFC 317 и выиграл пояс легкого веса

В ночь на 29 июня в Лас-Вегасе на UFC 317 прошел титульный бой между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой .

Топурия нокаутировал Оливейру в первом раунде.

Ранее Топурия оставил титул в полулегком весе и поднялся в легкий. Он ни разу не проигрывал в UFC – 8-0.

В 2022 году Оливейра проиграл Исламу Махачеву и утратил пояс чемпиона легкого веса. После этого победил Бенеила Дариуша и Майкла Чендлера и проиграл Арману Царукяну.

Топурия или Маддалена – кто безопаснее для Ислама Махачева?