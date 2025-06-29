Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру в главном событии UFC 317 и выиграл пояс легкого веса
В ночь на 29 июня в Лас-Вегасе на UFC 317 прошел титульный бой между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой.
Топурия нокаутировал Оливейру в первом раунде.
Ранее Топурия оставил титул в полулегком весе и поднялся в легкий. Он ни разу не проигрывал в UFC – 8-0.
В 2022 году Оливейра проиграл Исламу Махачеву и утратил пояс чемпиона легкого веса. После этого победил Бенеила Дариуша и Майкла Чендлера и проиграл Арману Царукяну.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
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