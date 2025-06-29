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Топурия после победы над Оливейрой: «Здесь есть киски, которые хотят со мной подраться. Пимблетт? Тащите сюда это блондинистую сучку»

Илия Топурия дал первый комментарий после победы на UFC 317.

«Я представляю новое поколение MMA. Мы на другом уровне.

Здесь есть киски, которые хотят со мной подраться. Вечно у них что-то болит. Пэдди Пимблетт? Тащите сюда это блондинистую сучку», – заявил чемпион UFC Илия Топурия.

Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру в главном событии UFC 317.

Илия Топурия выиграл 17-й бой подряд. Он не проигрывает в UFC и взял второй пояс

Топурия обещал вырубить Оливейру в первом раунде – и вырубил! Новый чемпион UFC

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
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