  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Бразилия, я люблю тебя и я твой должник». Дрейк поставил $200 тысяч на победу Оливейры над Топурией
Фото
1

«Бразилия, я люблю тебя и я твой должник». Дрейк поставил $200 тысяч на победу Оливейры над Топурией

Рэпер Дрейк поставил крупную сумму на победу Чарльза Оливейры над Илией Топурией на UFC 317.

Сумма ставки составила 200 тысяч долларов. Если Оливейра победит, Дрейк выиграет 880 тысяч долларов. 

«Бразилия, я люблю тебя и я твой должник… ставлю на Бразилию», – написал канадский музыкант.

Фото: соцсети Дрейка.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовала: Венера Кравченко
logoUFC
logoUFC 317
logoЧарльз Оливейра
Ставки на спорт
logoИлия Топурия
logoMMA
Ставки на UFC
logoДрейк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Челси» – фаворит, но «Бенфика» не сдается! Ставьте на КЧМ и получайте фрибет 2000 от БЕТСИТИ
сегодня, 11:00Реклама
Топурия – безоговорочный фаворит против Оливейры. Бой закончится нокаутом, уверены букмекеры
сегодня, 10:25
Клубный ЧМ выиграет команда из Англии, считают букмекеры. «Сити» и «Челси» входят в топ-5 фаворитов
2сегодня, 09:20
«Ботафого» не проигрывает «Палмейрасу» 1,5 года. 1.75 – продление тренда в 1/8 финала клубного ЧМ
сегодня, 08:36
Йокич – главный фаворит на звание самого ценного игрока следующего сезона НБА. Дончич – 3-й, Шэй Гилджес-Александер – в топ-5
15сегодня, 07:55
Джокович сыграл в 6 последних финалах «Уимблдона». 4.00 – продление тренда
1сегодня, 07:25
Николай Оганезов: «Самозапрет – самый эффективный инструмент профилактики лудомании»
1вчера, 14:56
Olimpbet: «Через благотворительность мы стремимся дать людям возможность быть ближе к спорту»
вчера, 14:31
Роналду подпишет новый контракт с «Аль-Насром». 1.90 – забьет 1000 голов за карьеру
1вчера, 13:38
PARI о благотворительности: «Занимаясь ей, мы вносим вклад в развитие общества и реагируем на социальные вызовы»
вчера, 12:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Команда Ренато Пайвы способна справиться с любой атакой, парижане ощутили на себе». Вадим Высоцкий о матче «Палмейрас» – «Ботафого»
сегодня, 14:10
Братский гол
2сегодня, 08:00Промо
Бетторы БЕТСИТИ ставят на «Челси» в матче плей-офф КЧМ с «Бенфикой»
сегодня, 07:35Промо
Финал футбольного года — премия Winline Герои РПЛ в прямом эфире
вчера, 13:03Промо
Auf x Качает Россия — первая команда в истории Лиги Ставок Media Basket , которой удалось сделать бэк-ту-бэк
вчера, 11:21Промо
«Реал» – подавляющий фаворит матча с «Зальцбургом» за 1.25. Австрийскому клубу нужна победа или результативная ничья
26 июня, 20:31
«Лига Добра» признана лучшим ESG-проектом России
26 июня, 20:00Промо
«Разница в классе слишком велика, чтобы «Зальцбург» смог оказать достойное сопротивление. Прогноз Юры Ла Саета на матч «Ред Булл» – «Реал»
26 июня, 19:40
«Главная цель обеих команд – избежать встречи с «Реалом» в 1/8». Прогноз Славы Палагина на матч «Ювентус» – «Ман Сити»
26 июня, 17:34
Россиянин поставил 1,65 млн рублей на ничью в матче «Ювентус» – «Ман Сити»
426 июня, 11:27