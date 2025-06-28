«Бразилия, я люблю тебя и я твой должник». Дрейк поставил $200 тысяч на победу Оливейры над Топурией

Рэпер Дрейк поставил крупную сумму на победу Чарльза Оливейры над Илией Топурией на UFC 317.

Сумма ставки составила 200 тысяч долларов. Если Оливейра победит, Дрейк выиграет 880 тысяч долларов.

«Бразилия, я люблю тебя и я твой должник… ставлю на Бразилию», – написал канадский музыкант.

Фото: соцсети Дрейка.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис