Василий Пельмень стал чемпионом Power Slap в супертяжелом весе

Василий Камоцкий стал чемпионом Power Slap в супертяжелом весе.

В Эр-Рияде завершился турнир Power Slap 11, в главном событии которого состоялся поединок за титул в супертяжелом весе между Василием «Пельменем» Камоцким и Лайном «Безумным гавайцем» Вернсом.

Пельмень победил единогласным решением судей и стал новым чемпионом. В 2024 году в первом поединке судьи насчитали ничью.

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