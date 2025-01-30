Василий Пельмень стал чемпионом Power Slap в супертяжелом весе
Василий Камоцкий стал чемпионом Power Slap в супертяжелом весе.
В Эр-Рияде завершился турнир Power Slap 11, в главном событии которого состоялся поединок за титул в супертяжелом весе между Василием «Пельменем» Камоцким и Лайном «Безумным гавайцем» Вернсом.
Пельмень победил единогласным решением судей и стал новым чемпионом. В 2024 году в первом поединке судьи насчитали ничью.
«Либо еду за запчастями, либо свиней кормлю». Как живет Вася Пельмень – чемпион по пощечинам
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Спортс
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