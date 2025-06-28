Василий «Пельмень» Камоцкий проиграл Дейну «Гавайскому Хитману» Вернсу решением большинства судей и утратил титул чемпиона Power Slap в супертяжелом весе
Василий Камоцкий проиграл пояс чемпиона Power Slap в супертяжелом весе.
Камоцкий, также известный по прозвищу «Пельмень», провел поединок с Дейной «Гавайским Хитманом» Вернсом. Американец победил по решению большинства судей (48-46, 48-46, 47-47) и стал новым чемпионом Power Slap в супертяжелом весе.
Отметим, что «Гавайский Хитман» – брат Лайна «Безумного гавайца» Вернса, которого Камоцкий победил в январе.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
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