Папин – о трилогии Бивола и Бетербиева: «Не вижу смысла. Дима уверенно победил, дальше ничего не поменяется»
«В этот раз, хоть мы снова увидели близкий поединок, вопросов по судейскому решению, думаю, ни у кого не возникает. Я и тогда разделял мнение о победе Дмитрия, а сейчас все споры окончательно закрыты. Понравилось, как в этом бою Бивол был быстр, точен, почти ни одного удара не оставил без ответа. Чаще попадал, судя по официальной статистике.
Бетербиеву необходимо отдать должное. В 40 лет так боксировать – это нечто. Но Дима нашел противоядие, уверенно победил, и я не вижу смысла в трилогии. Да, парни еще раз могут заработать, но существенно, на мой взгляд, ничего не поменяется. Ни по картине боя, ни по его итогам», – считает боксер Алексей Папин.
Напомним, Бивол победил Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113).
Бивола мог лишить победы судья из Монако. Как он умудрился посчитать ничью?
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