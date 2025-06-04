Дэн Иге и Патрисио Фрейре подерутся на UFC 318 (Лео Гимараес)

Дэн Иге проведет поединок против Патрисио Фрейре на UFC 318.

Об этом сообщил журналист Лео Гимараес. Турнир состоится в ночь с 19 на 20 июля и пройдет в Новом Орлеане, штат Луизиана.

Иге (19-9) в последний раз дрался в апреле, когда победил Шона Вудсона нокаутом в третьем раунде.

Фрейре (36-8) в апреле проиграл Яиру Родригесу единогласным решением судей. Поединок стал для него дебютным в UFC .

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