Дэн Иге и Патрисио Фрейре подерутся на UFC 318 (Лео Гимараес)
Дэн Иге проведет поединок против Патрисио Фрейре на UFC 318.
Об этом сообщил журналист Лео Гимараес. Турнир состоится в ночь с 19 на 20 июля и пройдет в Новом Орлеане, штат Луизиана.
Иге (19-9) в последний раз дрался в апреле, когда победил Шона Вудсона нокаутом в третьем раунде.
Фрейре (36-8) в апреле проиграл Яиру Родригесу единогласным решением судей. Поединок стал для него дебютным в UFC.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Лео Гимараеса
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