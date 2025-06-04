0

Дэн Иге и Патрисио Фрейре подерутся на UFC 318 (Лео Гимараес)

Дэн Иге проведет поединок против Патрисио Фрейре на UFC 318.

Об этом сообщил журналист Лео Гимараес. Турнир состоится в ночь с 19 на 20 июля и пройдет в Новом Орлеане, штат Луизиана.

Иге (19-9) в последний раз дрался в апреле, когда победил Шона Вудсона нокаутом в третьем раунде.

Фрейре (36-8) в апреле проиграл Яиру Родригесу единогласным решением судей. Поединок стал для него дебютным в UFC.

Опубликован официальный постер UFC 318. Турнир возглавит бой Порье и Холлоуэя

Патрисио Фрейре открыт к поединку с Альдо: «Если бой не произойдет, то у фанатов останется неприятный осадок»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Лео Гимараеса
logoUFC
logoДэн Иге
полулегкий вес
ufc 318
logoMMA
logoПатрисио Фрейре
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Браун объяснил, почему Евлоев не получил титульник: «Большинство людей просто не знают его имени»
228 мая, 14:30
«Предложение должно быть заманчивым». Тренер не исключил, что Порье продолжит карьеру после боя с Холлоуэем
328 мая, 10:30
Джин Силва: «UFC не хочет видеть Евлоева чемпионом. Бой с Пико – шанс избавиться от него»
523 мая, 18:10
Главные новости
Джон Джонс: «Давно рассказал UFC о своих планах. Жаль, что дивизион простаивает, но это не моя вина»
350 минут назад
Ковалев обратился к Ломаченко: «Счастливой и здоровой жизни вне ринга»
сегодня, 09:55
Азамат Мурзаканов: «Анкалаев – последний человек, с кем я хотел бы подраться. Но у него пояс»
3сегодня, 09:00
О’Мэлли заявил, что позволит отцу находиться в его углу на UFC 316: «Это самый лучший подарок, который я могу сделать»
4сегодня, 08:05
Комментатор UFC Аник: «Джонса не волнует, заберут у него пояс или нет. Он все равно подерется с Аспиналлом»
1сегодня, 07:50
Петра Яна наградили почетным знаком «Гордость Екатеринбурга»
4сегодня, 07:35Фото
Битвы взглядов перед UFC 316: Двалишвили против О’Мэлли, Пенья – Харрисон и другие
4сегодня, 07:20Видео
ACA 187: Матмуратов против Полпудникова, Алексахин – Круз и другие бои
сегодня, 07:05
Календарь боев в MMA и боксе в июне-2025
95сегодня, 07:00
Роберт Уиттакер: «Никто не хочет смотреть этот бой Волкановски – Родригес»
3вчера, 18:03
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
25 ноября 2024, 11:21