Поединок между Копыловым и Костой перенесен на 20 июля

Поединок между Романом Копыловым и Пауло Костой перенесен на 20 июля.

Бой в среднем весе состоится в главном карде турнира UFC 318, который пройдет в Новом Орлеане. Изначально планировалось, что бойцы встретятся на турнире UFC 317.

Роман Копылов (14-3) в последний раз дрался в январе, когда победил Криса Кертиса нокаутом в третьем раунде.

Пауло Коста (14-4) в июне прошлого года уступил Шону Стрикленду раздельным решением судей. Поражение стало для него вторым подряд.

Опубликован официальный постер UFC 318. Турнир возглавит бой Порье и Холлоуэя

Менеджер Копылова: «Коста всяческим образом пытался съехать с поединка»