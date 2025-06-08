Кевин Холланд: «Хочу драться со стариками и легкими соперниками. Держите молодых парней подальше от меня»
Кевин Холланд признался, что хочет легкие бои.
«Хочу драться со стариками и легкими соперниками. Держите молодых парней подальше от меня. Мы с Колби Ковингтоном даем просмотры», – сказал боец UFC Кевин Холланд.
Холланд победил Висенте Луке удушающим приемом во втором раунде на UFC 316.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Fighting
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