Кевин Холланд: «Хочу драться со стариками и легкими соперниками. Держите молодых парней подальше от меня»

Кевин Холланд признался, что хочет легкие бои.

«Хочу драться со стариками и легкими соперниками. Держите молодых парней подальше от меня. Мы с Колби Ковингтоном даем просмотры», – сказал боец UFC Кевин Холланд .

Холланд победил Висенте Луке удушающим приемом во втором раунде на UFC 316.

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