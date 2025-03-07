Усман Нурмагомедов посетил матч «ПСЖ» – «Ливерпуль» и встретился с Бекхэмом

Усман Нурмагомедов посетил матч «ПСЖ» – «Ливерпуль».

Усман Нурмагомедов на «Парк-де-Пренс» встретился с экс-футболистом «МЮ», «Реала» и «ПСЖ» Дэвидом Бекхэмом во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ – «Ливерпуль ».

«С живой легендой футбола, спасибо за фото», – написал Усман Нурмагомедов.

Фото: instagram.com/usman_nurmagomedov

«ПСЖ » проиграл «Ливерпулю» в первом матче 1/8 финала ЛЧ (0:1).

Усман Нурмагомедов посетил матч «Реал» – «Атлетико» и показал фото с Килианом Мбаппе и Антонио Рюдигером