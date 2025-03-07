Усман Нурмагомедов посетил матч «ПСЖ» – «Ливерпуль» и встретился с Бекхэмом
Усман Нурмагомедов посетил матч «ПСЖ» – «Ливерпуль».
Усман Нурмагомедов на «Парк-де-Пренс» встретился с экс-футболистом «МЮ», «Реала» и «ПСЖ» Дэвидом Бекхэмом во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ – «Ливерпуль».
«С живой легендой футбола, спасибо за фото», – написал Усман Нурмагомедов.
Фото: instagram.com/usman_nurmagomedov
«ПСЖ» проиграл «Ливерпулю» в первом матче 1/8 финала ЛЧ (0:1).
Усман Нурмагомедов посетил матч «Реал» – «Атлетико» и показал фото с Килианом Мбаппе и Антонио Рюдигером
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Усмана Нурмагомедова
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