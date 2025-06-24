Тренер Бена Аскрена: «Он был в сознании и просил результаты турнира по рестлингу. Идет подготовка к трансплантации легких»
Тренер Аскрена Пэт Минео рассказал новые подробности о состоянии Бена.
«Инфекции наконец-то взяты под контроль, теперь основное внимание уделяется поиску подходящего донора и подготовке Бена к трансплантации легких.
Бен был в сознании и пытался попросить результаты турнира по рестлингу, несмотря на то, что еще не мог говорить», – написал тренер Бена Аскрена Пэт Минео.
Бывший боец UFC Бен Аскрен ранее был госпитализирован и находился в критическом состоянии.
40-летний Аскрен ушел из ММА в 2019 году. За карьеру он выиграл титул чемпиона One в полусреднем весе и пояс Bellator в той же категории. Также на его счету три боя в UFC. (два поражения и победа). Всего у Аскрена 19 побед и два поражения в MMA.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Пэта Минео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости