Генри Сехудо: «Джонс сделал все, он прошел 2-3 поколения бойцов. Людям пора отдать ему должное»

Генри Сехудо прокомментировал завершение карьеры Джона Джонса.

«Сколько раз он защищал пояс, 17? Он стал чемпионом мира в двух дивизионах. Он может делать все, что захочет. Джон сделал все, он прошел 2-3 поколения бойцов. Людям пора отдать ему должное», – сказал экс-чемпион UFC Генри Сехудо.

Последний бой Джона Джонса состоялся в ноябре-2024, он победил техническим нокаутом Стипе Миочича. За карьеру Джонс 17 раз успешно защитил титул.

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