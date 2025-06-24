  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Генри Сехудо: «Джонс сделал все, он прошел 2-3 поколения бойцов. Людям пора отдать ему должное»
0

Генри Сехудо: «Джонс сделал все, он прошел 2-3 поколения бойцов. Людям пора отдать ему должное»

Генри Сехудо прокомментировал завершение карьеры Джона Джонса.

«Сколько раз он защищал пояс, 17? Он стал чемпионом мира в двух дивизионах. Он может делать все, что захочет. Джон сделал все, он прошел 2-3 поколения бойцов. Людям пора отдать ему должное», – сказал экс-чемпион UFC Генри Сехудо.

Последний бой Джона Джонса состоялся в ноябре-2024, он победил техническим нокаутом Стипе Миочича. За карьеру Джонс 17 раз успешно защитил титул.

Почему Джон Джонс – самый грязный чемпион UFC

Джонс или Федор – кто величайший боец в истории

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Pound 4 Pound with Kamaru & Henry
logoMMA
logoГенри Сехудо
logoДжон Джонс
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Жорж Сен-Пьер: «Аспиналл – улучшенная версия Федора Емельяненко»
10сегодня, 12:20
Почему Джон Джонс – самый грязный чемпион UFC
60сегодня, 11:35
Джонс или Федор – кто величайший боец в истории
129сегодня, 07:40
Главные новости
Тренер Бена Аскрена: «Он был в сознании и просил результаты турнира по рестлингу. Идет подготовка к трансплантации легких»
15 минут назад
Умар Кремлев: «Олимпиада – уже не вершина спорта»
349 минут назад
Менеджер Махачева: «Топурия в полусреднем весе? Ерунда. Он же малюсенький»
сегодня, 16:25
Дэйву Батисте предложили роль в «Доме у дороги 2». Это фильм с Джейком Джилленхолом в роли экс-бойца UFC
сегодня, 15:52Кино
Аспиналл может провести следующий бой в ноябре в Нью-Йорке. Том в последний раз дрался в июле-2024
5сегодня, 15:13
Кремлев – о бое Бетербиев – Бивол в России: «Все условия созданы, предложения отправлены – ждем решения»
3сегодня, 14:58
Сауль Альварес: «Назовите хоть одного элитного бойца, с которым дрался Кроуфорд? Постол? Кто это?»
9сегодня, 13:54
Иржи Прохазка получил диплом: «Миссия выполнена. Теперь можно думать о следующем шаге»
4сегодня, 13:53Фото
ОМОН пришел с проверкой на мероприятие лиги Prime в Крестах. Среди задержанных – экс-бойцы UFC Амагов и Ибрагимов
2сегодня, 13:30
Жорж Сен-Пьер: «Аспиналл – улучшенная версия Федора Емельяненко»
10сегодня, 12:20
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49