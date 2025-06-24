Генри Сехудо: «Джонс сделал все, он прошел 2-3 поколения бойцов. Людям пора отдать ему должное»
Генри Сехудо прокомментировал завершение карьеры Джона Джонса.
«Сколько раз он защищал пояс, 17? Он стал чемпионом мира в двух дивизионах. Он может делать все, что захочет. Джон сделал все, он прошел 2-3 поколения бойцов. Людям пора отдать ему должное», – сказал экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
Последний бой Джона Джонса состоялся в ноябре-2024, он победил техническим нокаутом Стипе Миочича. За карьеру Джонс 17 раз успешно защитил титул.
Почему Джон Джонс – самый грязный чемпион UFC
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Pound 4 Pound with Kamaru & Henry
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