Хамзат Чимаев дебютировал в топ-15 рейтинга P4P

Хамзат Чимаев впервые вошел в топ-15 рейтинга P4P UFC.

Чимаев дебютировал в топ-15 P4P после завершения карьеры Джона Джонса , который ранее занимал четвертое место.

Чемпион в тяжелом весе Том Аспиналл поднялся на три позиции и занимает восьмое место.

Ислам Махачев Мераб Двалишвили Илия Топурия Дрикус дю Плесси Магомед Анкалаев Александр Волкановски Джек Делла Маддалена Том Аспиналл Алешандре Пантожа Алекс Перейра Макс Холлоуэй Белал Мухаммад Чарльз Оливейра Арман Царукян Хамзат Чимаев

Поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319 в Чикаго.

Дю Плесси ответил Чимаеву: «Я бы показал тебя, но тут нет эмодзи выродка»