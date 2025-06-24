0

Хамзат Чимаев дебютировал в топ-15 рейтинга P4P

Хамзат Чимаев впервые вошел в топ-15 рейтинга P4P UFC.

Чимаев дебютировал в топ-15 P4P после завершения карьеры Джона Джонса, который ранее занимал четвертое место.

Чемпион в тяжелом весе Том Аспиналл поднялся на три позиции и занимает восьмое место.

  1. Ислам Махачев 

  2. Мераб Двалишвили 

  3. Илия Топурия

  4. Дрикус дю Плесси

  5. Магомед Анкалаев

  6. Александр Волкановски 

  7. Джек Делла Маддалена 

  8. Том Аспиналл

  9. Алешандре Пантожа

  10. Алекс Перейра

  11. Макс Холлоуэй

  12. Белал Мухаммад

  13. Чарльз Оливейра

  14. Арман Царукян

  15. Хамзат Чимаев

Поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319 в Чикаго.

Дю Плесси ответил Чимаеву: «Я бы показал тебя, но тут нет эмодзи выродка»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
logoДжон Джонс
logoХамзат Чимаев
logoUFC
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джонс или Федор – кто величайший боец в истории
1062 минуты назад
Менеджер Волкова: «Саша готов подраться с Аспиналлом за пояс. Общение с UFC ведется»
8вчера, 14:30
Адвокат Джонса возмущен уголовным делом против спортсмена. Он утверждает, что Джона не было в машине, совершившей наезд в феврале
6вчера, 13:23
Главные новости
Александр Емельяненко: «Зарабатываю меньше 200 тысяч. На хлеб хватает»
8 минут назад
Топурия – о полусреднем дивизионе: «Если у вас есть такой чемпион, как Белал, то все довольно просто. Можно пойти, дать ему пощечину, получить титул и все»
17вчера, 18:15
Емельяненко – об операции: «Мне голову отсоединили от туловища. Врачи сказали, что больше спортом заниматься не буду. Я им: «Мне с вами неинтересно разговаривать. Давайте, до свидания»
10вчера, 16:18
Менеджер Волкова: «Саша готов подраться с Аспиналлом за пояс. Общение с UFC ведется»
8вчера, 14:30
Адвокат Джонса возмущен уголовным делом против спортсмена. Он утверждает, что Джона не было в машине, совершившей наезд в феврале
6вчера, 13:23
Хабиб – об уходе Джонса из UFC: «Мы даже не были друзьями, но он лучший, кто когда-либо был в промоушене»
11вчера, 13:05
В команде Маддалены сообщили, что поединок с Махачев планируется провести в США
3вчера, 12:55
Волков – об отношении к несправедливым поражениям: «Есть ощущение, что можно что-то изменить. Но быстро проходит, скоро наступает принятие – спасибо моему психотерапевту»
2вчера, 11:23
Усик прекратил сотрудничество с промоутером Красюком
6вчера, 09:38
Канело – на пресс-конференции: «Турки, нам нужен маленький ринг, чтобы Кроуфорд не сбежал». Теренс ответил: «Я буду бегать только по твоей голове... А она у тебя большая»
3вчера, 09:30
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49