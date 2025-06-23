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Усик прекратил сотрудничество с промоутером Красюком

Александр Усик прекратил сотрудничество с промоутером Александром Красюком.

Об этом сообщил Красюк в своих соцсетях:

«Это был потрясающий путь – 12 лет невероятного успеха. Два юных мечтателя встретились, чтобы изменить игру. Еще в 2013 году я дал вам слово – и сдержал его. В то время никто не верил, что мы способны достичь того, что намерены сделать. Но по милости Божьей мы выполнили эту миссию.

Вехи, которые мы покорили вместе:

• Сентябрь 2016 года – чемпион WBO в крузервейте;

• Январь 2018 – чемпион WBO и WBC в крузервейте;

• Июль 2018 – неоспоримый чемпион в крузервейте;

• Сентябрь 2021 – чемпион WBO, WBA и IBF в тяжелом весе;

• Май 2024 – неоспоримый чемпион в тяжелом весе.

Мечта сбылась!!! Спасибо за все, через что мы прошли, и за честь быть пожизненным промоутером дважды неоспоримого. Пусть Господь благословит тебя и направит твои следующие шаги. Спасибо Богу за все».

Усик снова может стать абсолютом. Новая проверка – реванш с Дюбуа

Александр Усик: «Бокс – это «Роллс Ройс», а кулачные бои – что-то типа «Фиата»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм alex.krassyuk
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