Паркер сообщил, что Усик отказался драться с ним: «Он заинтересован только в денежных боях»

Джозеф Паркер сообщил, что Александр Усик отказался драться с ним.

«Я подошел к нему и сказал: «У тебя осталось два боя. Следующий – с Даниэлем Дюбуа , а последний должен быть со мной». А он такой: «Нет-нет-нет». Мне кажется, Усик сейчас заинтересован только в громких, денежных боях. Думаю, он хочет подраться с Энтони Джошуа или Тайсоном Фьюри .

Он сказал что-то вроде: «Ты занимайся своим делом, не переживай. Получишь шанс после моего ухода из бокса». А я бы с радостью получил возможность проверить себя в бою с ним», – сказал боксер Джозеф Паркер .

Напомним, что в марте WBO обязала Александра Усика провести защиту титула против Паркера.

Энтони Джошуа: «Не хочу обсуждать бой Усика и Дюбуа. Если честно, Паркер больше заслужил подраться с победителем этого поединка»

Джозеф Паркер вызвал Александра Усика на бой под песню Шанайи Твейн You’re Still The One