Ирина Алексеева: «Никогда не думала о карьере политика. Но уверена, что смогла бы стать президентом России»

Ирина Алексеева высказалась о Коноре Макгрегоре.

«Я думаю, что Конору давным-давно не нужны бои. У него есть популярность, деньги, есть все. Он просто умеет удерживать публику. Дает инфоповоды, чтобы его лишний раз обсуждали. Зарабатывает на этом, раскручивает себя еще больше. У меня лично нет к этому негатива. Я просто понимаю, что он делает. И делает это качественно.

Он хочет баллотироваться на пост президента Ирландии. И, думаю, его выберут. Нормальный будет президент. Каждый первый будет заниматься MMA .

Может ли в России кто-то из бывших бойцов стать президентом? А кому это нужно вообще? Вешать на себя такой груз ответственности. Я никогда не думала о том, чтобы стать политиком. Но уверена, что смогла бы стать президентом России», – сказала боец UFC Ирина Алексеева.

Алексеева подерется с Клаудией Сигулой 21 июня в Азербайджане. Ирина провела два боя в UFC, по разу выиграв и проиграв.

Ирина Алексеева: «Мне нужно мощно выиграть, а потом еще раз в течение полугода. Тогда смогу пробиться в топ-15»