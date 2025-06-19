Ирина Алексеева: «Мне нужно мощно выиграть, а потом еще раз в течение полугода. Тогда смогу пробиться в топ-15»

Ирина Алексеева высказалась о предстоящем бое с Клаудией Сигулой.

«Мне нужно мощно выиграть. А потом постараться в течение полугода, а лучше – в более короткое время. Тогда я точно смогу пробиться в топ-15. Чаще дерешься – выше в рейтинге.

Прошлое поражение сильно повлияло на меня в моральном плане. Жутко переживала внутри себя, гоняла ошибки. Прошло столько лет, а я ни разу не пересматривала ни один бой. Я даже когда смотрю нарезки, вижу только плохое. И самокритичность не могу в себе убрать», – сказала боец UFC Ирина Алексеева.

Алексеева подерется с Клаудией Сигулой 21 июня в Азербайджане. Ирина провела два боя в UFC, по разу выиграв и проиграв, Алексееву дисквалифицировали на год за нарушение антидопинговой политики UFC.

UFC проведет первый турнир в Азербайджане – на стадионе, где выступала Шакира, и с американцами в главном бою