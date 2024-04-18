Гаджиев – о Волкове: «Не покидает ощущение, что Саня – это не про титульный бой. Такое чувство, что он проиграет в тот момент, когда надо обязательно выиграть. Джонс на другом уровне»
– Не кажется, что Александр Волков – это боец, который не тянет на чемпионство?
– Безусловно, это явление в российском ММА и, наверное, в UFC. Он уже ветеран.
Но меня почему-то не покидает ощущение, что Саня – это не про титульный бой. Чего-то будто не хватает. Раньше у него не было стабильности, уверенности в очень важных боях, которые определяют карьеру. Так было, например, в поединках с Дерриком Льюисом или Томом Аспиналлом.
Такое чувство, что Саня проиграет в тот момент, когда надо обязательно выиграть. Я бы очень хотел, чтобы это изменилось, но раз он заговорил про Джона Джонса... Они как будто на разных уровнях.
Кому-то Волков может нравиться, кому-то – нет. Большинству, думаю, нравится, потому что он реально проделал большой путь и где-то даже в том, о чем я говорю, начал исправляться. Например, бой с Павловичем он реально выиграл, а в нем было много психологии, – сказал глава лиги Fight Nights Камил Гаджиев.
Александру Волкову 36 лет. У него 38 побед и 11 поражений в MMA. В декабре он проиграл раздельным решением Сирилу Гану.
Ранее Волков пожаловался, что Джонс затягивает бой с Томом Аспиналлом, из-за чего у него становится меньше шансов на титульник.