Аскрену может понадобиться трансплантация легких из-за пневмонии

Бен Аскрен проходит обследование на предмет возможной трансплантации легких.

«Я не делилась новостями, потому что Бен уже некоторое время находится в неопределенном состоянии. Я надеялась, что он проснется и сам решит, что рассказать.

Я все еще молюсь о чуде для его легких, но сейчас начинается процесс оценки на трансплантацию. Пожалуйста, молитесь за его дальнейшее выздоровление, и если трансплантация является единственным выходом, то чтобы он быстро и легко попал в список», – написала жена Бена Эми Аскрен.

Бывший боец UFC Бен Аскрен ранее был госпитализирован и находился в критическом состоянии.

40-летний Аскрен ушел из ММА в 2019 году. За карьеру он выиграл титул чемпиона One в полусреднем весе и пояс Bellator в той же категории. Также на его счету три боя в UFC. (два поражения и победа). Всего у Аскрена 19 побед и два поражения в MMA .