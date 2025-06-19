Сергей Павлович подерется с Вальдо Кортесом-Акостой 23 августа в Шанхае
Сергей Павлович следующий бой проведет 23 августа на турнире в Шанхае.
Соперником станет американец Вальдо Кортес-Акоста.
Сергей Павлович последний бой провел в феврале 2025 года, победив единогласным решением судей Жаирзиньо Розенстрайка.
Кортес-Акоста на UFC 316 в июне единогласным решением судей победил Сергея Спивака. Он идет на серии из пяти побед.
Сергей Павлович: «Черная рубашка. Стальной взгляд. Кулаки наготове. Кто следующий? Просто назови имя»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Latinoamérica
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