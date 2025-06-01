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Глава RCC Клименко – о реванше Емельяненко и Орловского: «В России эта история не окупаемая, а фановая»

Глава RCC Клименко считает, что реванш Емельяненко и Орловского не окупится.

«Гипотетически возможно все. Суммы, конечно, очень большие. Особенно для российского рынка. В целом, возможно. Окупаемость и целесообразность – другой вопрос. В России эта история не окупаемая, а фановая. Для людей, желающих проспонсировать историю на меценатских началах. История точно не коммерческая, но огромное событие не только для России, но и для всего мира», – сказал глава RCC Николай Клименко.

Напомним, Емельяненко нокаутировал Орловского в поединке за титул чемпиона WAMMA в тяжелом весе, который состоялся в 2009-м.

Шлеменко – о подозрении в употреблении допинга со стороны Емельяненко: «Пусть проверит своих бойцов сначала. Видели, какой у Токова пресс!? А обвиняют меня»

Самое дикое поражение Емельяненко – после этого избиения он хотел завершить карьеру

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
logoMMA
Вячеслав Клименко
logoФедор Емельяненко
logoАндрей Орловский
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