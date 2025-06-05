Ирина Алексеева: «Мераб выводит оппонентов, заставляет злиться. Вынуждает бежать на него, а сам подныривает в ноги»

Ирина Алексеева сделала прогноз на бой Мераба Двалишвили и Шона О’Мэлли.

«Мераб – кардио-машина. Он менять ничего не станет, будет бороться. И будет еще более осторожен. Потому что знает, что Шон может нокаутировать. О’Мэлли заряжен на то, чтобы вернуть пояс. У него 100% был лагерь, в котором большое внимание уделяли защите от борьбы. Но очень сложно обучиться этому. Поэтому в первом-втором раунде Мераб даст подвымахаться, а затем начнет переводить в партер.

Мераб – плохой парень? Это психологическая атака. Он выводит оппонентов, заставляет их злиться. Вынуждает бежать на него, злиться. А сам подныривает в ноги», – сказала боец UFC Ирина Алексеева.

Реванш между Шоном О’Мэлли и Мерабом Двалишвили пройдет в ночь на 8 июня и возглавит турнир UFC 316.

О’Мэлли возвращается, чтобы отнять пояс у Мераба. Следим за ярким UFC 316