Хилл – об Анкалаеве: «Сложно поверить, что Магомед сам ведет соцсети. Он же не говорит по-английски»

Джамал Хилл раскритиковал Магомеда Анкалаева за поведение в соцсетях.

«Этот чувак не говорит по-английски. Мне сложно поверить в то, что он сам ведет социальные сети. Возможно, для него кто-то все переводит. Знаете, я уважаю Анкалаева как спортсмена – и не злюсь на него.

Но из его аккаунта в социальных сетях лезет слишком много дерьма. Он постоянно врет. Каждый раз я думаю: «Братан, заткни уже свой рот», – сказал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл .

21 июня Хилл проведет поединок против Халила Раунтри. Бой возглавит турнир UFC в Азербайджане.

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Прохазка – Анкалаеву: «Кто написал, что я фейковый ниндзя? Ты? Или твой раб? Здесь вы показали, кто чемпион по мошенничеству. Мне нужна твоя голова»