Вартанян подерется с Пираевым 16 августа: «Мне все равно, как его победить – хоть в стойке, хоть в борьбе»
Эдуард Вартанян уверен, что победит Марифа Пираева.
«Несмотря на то, что мы с Марифом давно знакомы и вместе тренировались, я собираюсь уверенно победить его. Причем мне все равно, где это делать – хоть в стойке, хоть в борьбе. Высоко котирую Пираева, как бойца. Я с ним тренировался много лет, знаю, какого он уровня и на что способен.
Могу ли я вернуться в АСА? Посмотрим после боя, как все пройдет, а там будем разговаривать», – сказал победитель Гран-при АСА в легком весе Эдуард Вартанян.
Ранее глава Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что Эдуард Вартанян и Мариф Пираев подерутся 16 августа по правилам ММА.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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