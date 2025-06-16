Вартанян подерется с Пираевым 16 августа: «Мне все равно, как его победить – хоть в стойке, хоть в борьбе»

Эдуард Вартанян уверен, что победит Марифа Пираева.

«Несмотря на то, что мы с Марифом давно знакомы и вместе тренировались, я собираюсь уверенно победить его. Причем мне все равно, где это делать – хоть в стойке, хоть в борьбе. Высоко котирую Пираева, как бойца. Я с ним тренировался много лет, знаю, какого он уровня и на что способен.

Могу ли я вернуться в АСА? Посмотрим после боя, как все пройдет, а там будем разговаривать», – сказал победитель Гран-при АСА в легком весе Эдуард Вартанян .

Ранее глава Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что Эдуард Вартанян и Мариф Пираев подерутся 16 августа по правилам ММА.

Жизнь в машине, бои с Бигфутом и Исмаиловым, звонок от Яна – 10 лет карьеры Ивана Штыркова

В UFC дерется бывшая стриптизерша. Она душила клиентов, когда те не платили