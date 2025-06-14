Алексей Дронов нокаутировал Эктора Переса в поединке на вечере бокса в Тампе
Россиянин Алексей Дронов выиграл седьмой бой в профессиональной боксерской карьере.
Тяжеловес Дронов победил американца Эктора Переса техническим нокаутом в третьем раунде. Поединок прошел в карде вечера бокса в Тампе (США).
Это седьмая победа российского боксера в профессиональной карьере и пятая нокаутом.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
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