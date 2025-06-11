Альберт Батыргазиев подерется с Джеймсом Диккенсом 2 июля.

Поединок за временный пояс WBA во втором полулегком весе пройдет в Стамбуле (Турция) и возглавит турнир IBA.PRO 7 Champion’s Night.

Батыргазиев (12-0) в последний раз выступал в марте, когда победил Нери Ромеро единогласным решением судей.

Диккенс (35-5) в феврале выиграл судейским решением у Зелфы Барретта. К бою он подходил на серии из двух досрочных побед.

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